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Жители Екатеринбурга в этом году предпочли отмечать Новый год в России

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2016. Жители Екатеринбурга в этом году решили отпраздновать Новый год в России. Об этом сообщает портал Aviasales.ru.



«Особую популярность приобрели Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и Краснодар. Среди международных рейсов выделились Прага и Бангкок», — говорится в сообщении.



Специалисты портала определили, что пик загрузки на аэропорт Кольцово придется на 30 декабря 2016 года. На эту дату продано на 18% больше билетов, чем на другие праздничные дни.



Согласно данным поисковика, средний чек по России за 2016 год составил 14 тыс. 592 руб. — на 7% меньше, чем годом ранее. А количество бронирований выросло на 34%. Однако международные направления показали рост среднего чека в пределах годовой инфляции и падение продаж. Так, например, на рейсах в Европу чек прибавил 5% за год до 27 тыс. 847 руб., а количество бронирований снизилось на 15%.



Выгодные рейсы на новогодние даты нашлись в Москву за 5 тыс. 874 руб., Сочи за 14 тыс. 743 руб. и Дубай за 22 тыс. 961 руб.

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