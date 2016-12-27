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Стадион «Екатеринбург-Арена» будет сдан через год

УрБК, Екатеринбург. 27.12.2016. «Синара-Девелопмент» (входит в Группу Синара), генеральный подрядчик по проекту реконструкции стадиона в Екатеринбурге к ЧМ-2018, рассказал о том, что стадион «Екатеринбург-Арена» будет сдан через год. Об этом сообщает пресс-служба Группы Синара.



«На сегодняшний день полностью завершено формирование контура будущего стадиона: возведены все восемь пилонов, выполнен монтаж основных металлоконструкций навеса, установлены железобетонные конструкции северной и южной трибун, монтаж западной и восточной трибун ведется на уровне последнего седьмого этажа. В настоящее время формируется архитектурное пространство подтрибунных помещений на уровне четвертого этажа на всех секторах будущего спорткомплекса — выделены зоны командных раздевалок, тренерских, судейских помещений, зоны разминки, конференц-зала», — рассказал генеральный директор компании «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.



На строящемся стадионе уже выполнено 97% от общего объема монолитно-железобетонных работ. Строители возводят объекты инфраструктуры: четыре трансформаторных подстанции, контрольно-пропускной пункт и павильоны досмотра. Устройство внутриплощадочных инженерных сетей, водопровода, теплоснабжения, канализации, внутренних инженерных систем выполнено на 60%. По всему периметру спортивного сооружения закрыт тепловой контур цокольного и первого этажей, запущено отопление.



Со стороны восточной трибуны устанавливаются ограждающие металлоконструкции переменной высоты (до 30 метров), так называемые фахверки, которые впоследствии будут облицованы перфорированными панелями фасада над историческими стенами стадиона.



«На сегодняшний день мы проходим экватор стройки и приступаем к работам, благодаря которым стадион обретет индивидуальность и функциональность. Наша задача — сделать «Екатеринбург-Арену» удобной и безопасной как для зрителей, так и для спортсменов», — подчеркнул Тимур Уфимцев.



В соответствии с проектом реконструкции на 2017 год запланированы реставрационные и отделочные работы, устройство натурального газона футбольного поля, установка телекоммуникационных систем, благоустройство территории.

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