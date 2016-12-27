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Александр Якоб назвал неэффективной работу областных структур в сфере отобранных у Екатеринбурга полномочий

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2016. Передача ряда полномочий от администрации Екатеринбурга областному правительству — ошибка, от которой проигрывают как региональный, так и муниципальный бюджеты. Об этом заявил в ходе итоговой пресс-конференции глава горадминистрации Александр Якоб.



Напомним, речь идет о градостроительных полномочиях, праве распоряжаться неразграниченными землями и заключать контракты на размещение рекламы на территории мегаполиса, которые перешли под контроль профильных министерств области в 2016 году. По словам Александра Якоба, в настоящее время администрация города уже подготовила свои предложения по условиям для возврата полномочий и соответствующим образом их оформила, принятие решения остается за второй стороной.



При этом он отмечает, что областные структуры намного менее эффективно справляются с полученными правами. Уже можно констатировать, что по итогам года доходы в бюджет Екатеринбурга из соответствующих источников сократятся в несколько раз. Так, если в 2015 году доходы от размещения рекламы в казну города составили 370 млн руб., то в 2016 году МУГИСО запланировало объем в 310 млн руб.



«Осталось четыре рабочих дня, можно говорить о цифре, которая практически не изменится — 70 миллионов. Сравните цифры — 370, план 310, факт 70. Еще один показатель: орган, который занимается проведением и организацией аукционов по продаже земель, также сам себе в начале года поставил план — доходы идут в городской бюджет — в 210 миллионов. В конце года мы видим, что выполнен план на 21 миллион — ровно в 10 раз меньше. Когда полномочия были в администрации города, план в 210 миллионов вызвал бы смех: он был намного выше», — прокомментировал глава администрации города.



То есть, по его словам, работу городской администрации в сфере отобранных полномочий можно считать эффективнее, чем результаты деятельности областных структур, продемонстрированные по итогам года.



«Эти примеры говорят о том, что ни о какой эффективной работе с этими ресурсами пока говорить нельзя. Поэтому еще раз говорю, это ошибка, и чем скорее она будет исправлена, тем лучше для городской экономики, да и областной», — заключил А. Якоб.

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