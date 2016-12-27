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В Екатеринбурге после подозрительной смерти женщины изъяли 6 коробок нелегального алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2016. Жительница Екатеринбурга вечером 26 декабря умерла после употребления нелегальной спиртосодержащей жидкости. Данную информацию УрБК подтвердил официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области.



«Действительно, в микрорайоне Сортировка накануне умерла женщина. Сообщение об этом поступило в дежурную часть отдела полиции № 10 26 декабря в 17.00 от бригады «скорой помощи». Вместе с тем, делать скоропалительные выводы о том, что жительница Екатеринбурга погибла именно от суррогата, пока преждевременно. Точную причину смерти можно будет сообщить только после результатов судебно-медицинской экспертизы», — отметил В. Горелых.



По его словам, пострадавшая накануне гибели вместе с мужем и подругой употребляла косметическую спиртосодержащую жидкость. При этом и мужчина, и гостья супругов не пострадали.



«Женщина длительное время болела, являлась инвалидом и вела лежачий образ жизни. На место происшествия выезжали сотрудники территориального отдела ОВД и Следственного комитета. В торговой точке, где были приобретены бутылки, полиция в тот же вечер провела проверку и изъяла шесть коробок с аналогичной спиртосодержащей жидкостью», — пояснил В. Горелых.



В настоящее время по факту смерти женщины проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.



«Отмечу, что работа по борьбе с производством всевозможного контрафактного суррогата свердловской полицией ведется на постоянной основе, а не в связи с ЧП в Иркутской области. Только за последний месяц на территории Среднего Урала сыщики установили и ликвидировали два крупных подпольных цеха. Первый находился в Орджоникидзевском районе, второй — на окраине города Заречный, где действовала подпольная итальянская линия по производству суррогатных напитков под видом известных брендовых марок. Тоннами была изъята приготовленная к реализации продукция, спирт и другие необходимые для бутлегеров компоненты: пробки, этикетки, бутылки и марки. Работа в этом направлении активно продолжается и находится на личном контроле ГУ МВД России по Свердловской области», — рассказал В. Горелых.

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