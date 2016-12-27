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Все соглашения подписаны
27 декабрь 2016 (16:44)
В Академическом районе Екатеринбурга началась реализация масштабного проекта по созданию инновационного территориального медицинского кластера. По данным региональных властей, все необходимые соглашения уже подписаны с ГК «Ренова».
Ранее сообщалось о том, что ученый совет Уральского государственного медицинского университета на заседании обсудил и поддержал план строительства нового комплекса зданий и кампуса этого вуза в Академическом районе.
План размещения объектов медицинского кластера
«Новая площадка УГМУ станет частью медицинского кластера, который предполагается создать в Академическом. Аналогов этому проекту на Урале и в России нет. В основе концепции кластера — объединение науки, высшей школы, высокотехнологичной медицины и инновационных производств. Такое сочетание обещает дать мощный синергетический эффект — от повышения качества подготовки будущих врачей до создания уникальных медицинских продуктов», — рассказали представители «РСГ-Академическое».
Основу кластера составят УГМУ и НИИ охраны материнства и младенчества. К ним добавятся клинико-диагностический и научно-внедренческий центр, комплексы для производства препаратов и медицинской техники. Научно-образовательная и лечебная составляющая кластера расположатся в кварталах 9 и 10 района Академический. Здесь же появятся студенческий кампус УГМУ, а также жилые дома для врачей и научных работников. «Городок ученых» планируется возвести и в соседнем квартале 45, который отведен под малоэтажную застройку. Площадки для производственной зоны предусмотрены в кварталах 32 и 33. При этом здесь исключается размещение производств, которые могут нанести ущерб окружающей среде.
Макет будущего медицинского кластера
Ранее региональному министерству здравоохранения было поручено подготовить документы для создания в районе Академический подстанции скорой помощи, которая также войдет в кластер — на ее создание в бюджете региона на 2017 год предусмотрено 60 млн руб.
Кроме того, застройщик планирует разместить на территории кластера производственную зону, а также медицинский городок. По словам генерального директора «РСГ-Академическое» Виктора Киселева, в 2017 году начнется возведение домов. 140 тыс. кв. м. жилья для медиков планируется сдать к концу 2018 года.
«В основе концепции медицинского кластера лежит идеология государственно-частного партнерства. В целом в рамках ГЧП успешно развивается и сам район Академический. Роль государства заключается в формировании базовой инфраструктуры кластера. Тем самым создаются привлекательные условия для частных инвесторов, заинтересованных в развитии высокотехнологичных медицинских производств, необходимых для этого научных исследованиях и подготовке квалифицированных кадров», — рассказали представители застройщика.
По словам авторов программы, реализация такого проекта в существующих экономических условиях является непростой задачей.
Комплекс лечебно-профилактических учреждений
«Но и ее решению может помочь государственно-частное партнерство. И оно уже работает на практике. Так, застройщик района Академический — Группа компаний «КОРТРОС» в лице АО «РСГ-Академическое» — готова принять участие в финансировании проектирования здания и кампуса университета», — рассказал застройщик.
В настоящее время медико-техническое задание на разработку проекта УГМУ проходит экспертизу в министерстве здравоохранения Свердловской области и будет направлено на согласование в Министерство здравоохранения РФ.
Ранее сообщалось о том, что ученый совет Уральского государственного медицинского университета на заседании обсудил и поддержал план строительства нового комплекса зданий и кампуса этого вуза в Академическом районе.
План размещения объектов медицинского кластера
«Новая площадка УГМУ станет частью медицинского кластера, который предполагается создать в Академическом. Аналогов этому проекту на Урале и в России нет. В основе концепции кластера — объединение науки, высшей школы, высокотехнологичной медицины и инновационных производств. Такое сочетание обещает дать мощный синергетический эффект — от повышения качества подготовки будущих врачей до создания уникальных медицинских продуктов», — рассказали представители «РСГ-Академическое».
Основу кластера составят УГМУ и НИИ охраны материнства и младенчества. К ним добавятся клинико-диагностический и научно-внедренческий центр, комплексы для производства препаратов и медицинской техники. Научно-образовательная и лечебная составляющая кластера расположатся в кварталах 9 и 10 района Академический. Здесь же появятся студенческий кампус УГМУ, а также жилые дома для врачей и научных работников. «Городок ученых» планируется возвести и в соседнем квартале 45, который отведен под малоэтажную застройку. Площадки для производственной зоны предусмотрены в кварталах 32 и 33. При этом здесь исключается размещение производств, которые могут нанести ущерб окружающей среде.
Макет будущего медицинского кластера
Ранее региональному министерству здравоохранения было поручено подготовить документы для создания в районе Академический подстанции скорой помощи, которая также войдет в кластер — на ее создание в бюджете региона на 2017 год предусмотрено 60 млн руб.
Кроме того, застройщик планирует разместить на территории кластера производственную зону, а также медицинский городок. По словам генерального директора «РСГ-Академическое» Виктора Киселева, в 2017 году начнется возведение домов. 140 тыс. кв. м. жилья для медиков планируется сдать к концу 2018 года.
«В основе концепции медицинского кластера лежит идеология государственно-частного партнерства. В целом в рамках ГЧП успешно развивается и сам район Академический. Роль государства заключается в формировании базовой инфраструктуры кластера. Тем самым создаются привлекательные условия для частных инвесторов, заинтересованных в развитии высокотехнологичных медицинских производств, необходимых для этого научных исследованиях и подготовке квалифицированных кадров», — рассказали представители застройщика.
По словам авторов программы, реализация такого проекта в существующих экономических условиях является непростой задачей.
Комплекс лечебно-профилактических учреждений
«Но и ее решению может помочь государственно-частное партнерство. И оно уже работает на практике. Так, застройщик района Академический — Группа компаний «КОРТРОС» в лице АО «РСГ-Академическое» — готова принять участие в финансировании проектирования здания и кампуса университета», — рассказал застройщик.
В настоящее время медико-техническое задание на разработку проекта УГМУ проходит экспертизу в министерстве здравоохранения Свердловской области и будет направлено на согласование в Министерство здравоохранения РФ.
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