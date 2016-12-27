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Все соглашения подписаны

27 декабрь 2016 (16:44)

В Академическом районе Екатеринбурга началась реализация масштабного проекта по созданию инновационного территориального медицинского кластера. По данным региональных властей, все необходимые соглашения уже подписаны с ГК «Ренова».

Ранее сообщалось о том, что ученый совет Уральского государственного медицинского университета на заседании обсудил и поддержал план строительства нового комплекса зданий и кампуса этого вуза в Академическом районе.

План размещения объектов медицинского кластераПлан размещения объектов медицинского кластера
План размещения объектов медицинского кластера

«Новая площадка УГМУ станет частью медицинского кластера, который предполагается создать в Академическом. Аналогов этому проекту на Урале и в России нет. В основе концепции кластера — объединение науки, высшей школы, высокотехнологичной медицины и инновационных производств. Такое сочетание обещает дать мощный синергетический эффект — от повышения качества подготовки будущих врачей до создания уникальных медицинских продуктов», — рассказали представители «РСГ-Академическое».

Основу кластера составят УГМУ и НИИ охраны материнства и младенчества. К ним добавятся клинико-диагностический и научно-внедренческий центр, комплексы для производства препаратов и медицинской техники. Научно-образовательная и лечебная составляющая кластера расположатся в кварталах 9 и 10 района Академический. Здесь же появятся студенческий кампус УГМУ, а также жилые дома для врачей и научных работников. «Городок ученых» планируется возвести и в соседнем квартале 45, который отведен под малоэтажную застройку. Площадки для производственной зоны предусмотрены в кварталах 32 и 33. При этом здесь исключается размещение производств, которые могут нанести ущерб окружающей среде.

Макет будущего медицинского кластераМакет будущего медицинского кластера
Макет будущего медицинского кластера

Ранее региональному министерству здравоохранения было поручено подготовить документы для создания в районе Академический подстанции скорой помощи, которая также войдет в кластер — на ее создание в бюджете региона на 2017 год предусмотрено 60 млн руб.

Кроме того, застройщик планирует разместить на территории кластера производственную зону, а также медицинский городок. По словам генерального директора «РСГ-Академическое» Виктора Киселева, в 2017 году начнется возведение домов. 140 тыс. кв. м. жилья для медиков планируется сдать к концу 2018 года.

«В основе концепции медицинского кластера лежит идеология государственно-частного партнерства. В целом в рамках ГЧП успешно развивается и сам район Академический. Роль государства заключается в формировании базовой инфраструктуры кластера. Тем самым создаются привлекательные условия для частных инвесторов, заинтересованных в развитии высокотехнологичных медицинских производств, необходимых для этого научных исследованиях и подготовке квалифицированных кадров», — рассказали представители застройщика.

По словам авторов программы, реализация такого проекта в существующих экономических условиях является непростой задачей.

Комплекс лечебно-профилактических учрежденийКомплекс лечебно-профилактических учреждений
Комплекс лечебно-профилактических учреждений

«Но и ее решению может помочь государственно-частное партнерство. И оно уже работает на практике. Так, застройщик района Академический — Группа компаний «КОРТРОС» в лице АО «РСГ-Академическое» — готова принять участие в финансировании проектирования здания и кампуса университета», — рассказал застройщик.

В настоящее время медико-техническое задание на разработку проекта УГМУ проходит экспертизу в министерстве здравоохранения Свердловской области и будет направлено на согласование в Министерство здравоохранения РФ.

Все соглашения подписаны

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