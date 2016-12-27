Парковочное беззаконие

В Екатеринбурге набирает силу конфликт между автовладельцами и квартальными, за текущий год выписавшими тысячи штрафов за парковку на газонах. Привлеченные к ответственности граждане добились в судебном порядке отмены полномочий муниципальных властей, касающихся наложения подобных санкций. Однако, по мнению экспертов, даже в этом случае отказаться платить по штрафной квитанции или тем более вернуть свои деньги большинству водителей вряд ли удастся.Напомним, Свердловский областной суд на днях признал недействующим пункт правил благоустройства города Екатеринбурга, согласно которому администрации муниципалитета разрешается взимать штрафы за парковку на газонах. Ранее в феврале 2016 года был признан недействительным аналогичный пункт регионального закона об административных правонарушениях. Суд постановил, что обе нормы противоречат федеральному законодательству.Представитель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Максим Едрышов полагает, что данное решение полностью соответствует общероссийской судебной практике. Пока на федеральном уровне нет нормативного акта, прописывающего все нюансы привлечения к ответственности за парковку на газоне, подобные санкции муниципальных или областных властей остаются вне правового поля.«Действительно, проблема с запаркованными в неположенных местах автомобилями у нас есть, и ее нужно решать. Однако на сегодняшний день нет понятных и прозрачных для всех критериев, что такое газон, в каком случае водитель считается нарушителем и какой за это положен штраф. Поэтому возникает множество споров, касающихся правомерности действий квартальных, оштрафовавших множество человек. Эта проблема должна решаться на федеральном уровне, и в Госдуме есть соответствующий законопроект. До его вступления в силу подобные санкции незаконны», — рассказал эксперт.По словам юристов, после вступления решения суда в силу все постановления о привлечении к ответственности за парковку на газоне, выписанные в отношении автомобилистов, становятся недействительными. Однако механизм оспаривания их остается сложным и затратным по времени.«Если пункт в законе Свердловской области или правилах благоустройства Екатеринбурга признан недействующим, то и все штрафы, наложенные в отношении граждан, также недействительны. Тем не менее получить уплаченные деньги назад будет очень трудно: придется потратить большое количество времени, чтобы это сделать. Поскольку речь идет обычно о небольших суммах, оспаривать их будут лишь те, для кого эти средства принципиальны», — пояснил управляющий партнер юридической компании «ЭНСО» Алексей Головченко.Между тем, как сообщил руководитель службы квартальных администрации Орджоникидзевского района Алексей Беззуб, в 2016 году только силами данной организации за парковку на газоне были наказаны около 3,5 тыс. водителей. И большая часть общей суммы штрафов, по его мнению, в итоге будет взыскана.«Чтобы отменить постановление на тысячу рублей, каждый человек должен идти в суд и оспаривать его. Поэтому да, люди будут жаловаться — эти риски существуют, и так было всегда, — но заплатят штраф и никуда не денутся», — пояснил он.Более того, власти Екатеринбурга планируют продолжить борьбу с нарушителями правил благоустройства, не дожидаясь федерального регулирования. Для этого они планируют привлечь полицию.«Сейчас акцент на оформление протоколов должен быть, по моему мнению, смещен на сотрудников полиции, которые по закону имеют право это делать, а вот подготовку документов для составления протоколов будут делать наши сотрудники. Если пока законодатель другого варианта не предоставляет, надо идти этим путем. Но нельзя допустить, чтобы в городе появилось время какого-то административного бесправия, когда нет оценки, наказания за совершенный проступок», — отметил глава администрации города Александр Якоб.Таким образом, конфликт между автомобилистами и властями Екатеринбурга из-за незаконных штрафов за парковку на газоне может выйти на новый виток. Пока на федеральном уровне не будет принят соответствующий закон, прозрачности и порядка в решении данного вопроса, по мнению экспертов, ждать не приходится.