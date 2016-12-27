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Полтавченко прокомментировал слухи о своей отставке

Глава Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко назвал слухи о своей отставке «смешной темой». Об этом он рассказал в интервью ТАСС.



«Тема для меня смешная. Лично мне это работать не мешает, но наш коллектив в Смольном большой. Поэтому я был вынужден об этом сказать публично», — сказал Полтавченко.



Чиновник полагает, что адресатом подобных слухов является именно он. «Думаю, мне хотят внушить, что в городе все идет не так, как надо. А я, как честный человек, должен в таком случае написать заявление об уходе. Но я, как здравомыслящий человек, вижу, что все не так, как пытаются представить людям в некоторых публикациях», — отметил он.

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