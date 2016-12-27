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Гол Аршавина признали лучшим в Казахстане

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за казахстанский «Кайрат», забил самый красивый мяч команды в сезоне. Об этом сообщает пресс-служба клуба.



«Гол против «Тараза» — это нечто особенное. Кайратовец получил выверенную передачу от Тимощука, хитрым движением убрал мяч от одного оппонента, а затем и от другого. Что дальше? Аршавин замечает вышедшего вратаря и перебрасывает мяч ему за спину — такое надо видеть», — говорится в сообщении клуба.



Мяч был забит Аршавиным в июле 2016-го на 42-й минуте матча чемпионата Казахстана с «Таразом». Российский форвард получил передачу от Анатолия Тимощука, обыграл двух защитников соперника и перекинул вышедшего из ворот голкипера. Встреча завершилась победой «Кайрата» со счетом 3:1.

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