Дайджест

В Венесуэлу отправили крупную партию наличных денег

Партию из 35 млн новых банкнот доставят в Венесуэлу. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, передает Notociero Digital.



Он также отметил, что деньги прибудут в страну с задержкой, их ждали восемь дней назад. Номинал новых банкнот — 500 боливаров.



Необходимость в новых купюрах возникла из-за финансовой реформы: в рамках объявленной борьбы со спекулянтами и дефицитом было решено изъять из оборота банкноту в 100 боливаров. 18 декабря изъятие отложили до начала 2017 года из-за возникших беспорядков.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: