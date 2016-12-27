Дайджест
В Венесуэлу отправили крупную партию наличных денег
27 декабрь 2016 (17:03)
Партию из 35 млн новых банкнот доставят в Венесуэлу. Об этом заявил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро, передает Notociero Digital.
Он также отметил, что деньги прибудут в страну с задержкой, их ждали восемь дней назад. Номинал новых банкнот — 500 боливаров.
Необходимость в новых купюрах возникла из-за финансовой реформы: в рамках объявленной борьбы со спекулянтами и дефицитом было решено изъять из оборота банкноту в 100 боливаров. 18 декабря изъятие отложили до начала 2017 года из-за возникших беспорядков.
Он также отметил, что деньги прибудут в страну с задержкой, их ждали восемь дней назад. Номинал новых банкнот — 500 боливаров.
Необходимость в новых купюрах возникла из-за финансовой реформы: в рамках объявленной борьбы со спекулянтами и дефицитом было решено изъять из оборота банкноту в 100 боливаров. 18 декабря изъятие отложили до начала 2017 года из-за возникших беспорядков.
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