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Александр Якоб: На практике привлечь частные инвестиции в строительство метро крайне тяжело
27 декабрь 2016 (17:02)
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2016. Привлечение частных инвестиций в строительство новых станций метрополитена в Екатеринбурге возможно в теории, но крайне тяжело реализовать на практике. Об этом заявил сегодня в ходе итоговой пресс-конференции глава администрации города Александр Якоб.
По его словам, вложения в строительство метро — практически неокупаемые затраты, а значит малопривлекательны для инвесторов. Возврат инвестиций же можно обеспечить лишь за счет привлечения кредитов, постоянного увеличения тарифов или субсидирования муниципального общественного транспорта.
«Причем тарифная политика должна быть настолько глубокой — не на один год, не на два, а минимум лет на десять желательно. Чтобы было понимание, что тариф будет условно такого-то уровня, например, каждый год он будет увеличиваться на процент инфляции. Тогда инвестор сможет посчитать, когда вернет затраты. Без этого никто инвестиции вкладывать не будет. Либо инвестор может сказать: «Дайте мне гарантии, что вы будете субсидировать убыточный общественный транспорт вот в таких-то объемах с динамикой на ту же инфляцию». Тогда он тоже сможет посчитать возврат инвестиций. Поэтому это (частное инвестирование в строительство метро — прим. УрБК) некая теория, я пока не вижу, что какие-то инвесторы без этих гарантий, аргументов, готовы серьезно садиться и обсуждать инвестиции», — прокомментировал глава администрации Екатеринбурга.
Также А. Якоб сообщил, что транспортные предприятия города уже обратились в региональную энергетическую комиссию с просьбой пересмотреть тарифы на проезд в Екатеринбурге в пользу повышения. В случае если РЭК, заседание которой пройдет, признает ее экономически обоснованной, стоимость проезда в Екатеринбурге может подняться до 29 руб. при оплате одной поездки за наличные деньги или до 26 руб. при списании средств с электронного кошелька на «Екарте».
О наличии частных инвесторов, заинтересованных в строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге, накануне сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что региональные власти уже ведут переговоры с заинтересованными структурами.
По его словам, вложения в строительство метро — практически неокупаемые затраты, а значит малопривлекательны для инвесторов. Возврат инвестиций же можно обеспечить лишь за счет привлечения кредитов, постоянного увеличения тарифов или субсидирования муниципального общественного транспорта.
«Причем тарифная политика должна быть настолько глубокой — не на один год, не на два, а минимум лет на десять желательно. Чтобы было понимание, что тариф будет условно такого-то уровня, например, каждый год он будет увеличиваться на процент инфляции. Тогда инвестор сможет посчитать, когда вернет затраты. Без этого никто инвестиции вкладывать не будет. Либо инвестор может сказать: «Дайте мне гарантии, что вы будете субсидировать убыточный общественный транспорт вот в таких-то объемах с динамикой на ту же инфляцию». Тогда он тоже сможет посчитать возврат инвестиций. Поэтому это (частное инвестирование в строительство метро — прим. УрБК) некая теория, я пока не вижу, что какие-то инвесторы без этих гарантий, аргументов, готовы серьезно садиться и обсуждать инвестиции», — прокомментировал глава администрации Екатеринбурга.
Также А. Якоб сообщил, что транспортные предприятия города уже обратились в региональную энергетическую комиссию с просьбой пересмотреть тарифы на проезд в Екатеринбурге в пользу повышения. В случае если РЭК, заседание которой пройдет, признает ее экономически обоснованной, стоимость проезда в Екатеринбурге может подняться до 29 руб. при оплате одной поездки за наличные деньги или до 26 руб. при списании средств с электронного кошелька на «Екарте».
О наличии частных инвесторов, заинтересованных в строительстве второй ветки метро в Екатеринбурге, накануне сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что региональные власти уже ведут переговоры с заинтересованными структурами.
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