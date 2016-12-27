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Лужкова выписали из больницы

Бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова выписали из больницы. Об этом сообщил представитель пресс-службы Лужкова, передает ТАСС.



«Могу подтвердить, что Лужков чувствует себя хорошо и покинул больницу. Новогодние праздники он проведет в кругу родных и близких», — сказал он.



Пресс-секретарь бывшего мэра Татьяна Степанюк сообщила Национальной службе новостей (НСН), что Лужков уже приступил к работе.

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