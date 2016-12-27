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ФСК ЕЭС модернизировала релейную защиту для надежности энергоснабжения Пуровского района Ямала
27 декабрь 2016 (16:21)
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2016. ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») модернизировала релейную защиту и автоматику на подстанции 500 кВ «Тарко-Сале» в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Новое оборудование установлено для линии электропередачи «Тарко-Сале — Светлая» по договору на подключение подстанции 110 кВ «Светлая» компании «Тюменьэнерго». Устройства устойчивы к воздействию окружающей среды и имеют широкую систему самодиагностики. Они предназначены для защиты от коротких замыканий оборудования и заходящих на подстанцию линий электропередачи.
Подстанция 500 кВ «Тарко-Сале» работает с 1984 года. Трансформаторная мощность энергообъекта — 1377 МВА. Обеспечивает передачу электроэнергии объектам нефтяной и газовой промышленности компаний «РН-Пурнефтегаз», «Транснефть-Сибирь», городам Губкинский и Тарко-Сале, п. Пурпе.
Новое оборудование установлено для линии электропередачи «Тарко-Сале — Светлая» по договору на подключение подстанции 110 кВ «Светлая» компании «Тюменьэнерго». Устройства устойчивы к воздействию окружающей среды и имеют широкую систему самодиагностики. Они предназначены для защиты от коротких замыканий оборудования и заходящих на подстанцию линий электропередачи.
Подстанция 500 кВ «Тарко-Сале» работает с 1984 года. Трансформаторная мощность энергообъекта — 1377 МВА. Обеспечивает передачу электроэнергии объектам нефтяной и газовой промышленности компаний «РН-Пурнефтегаз», «Транснефть-Сибирь», городам Губкинский и Тарко-Сале, п. Пурпе.
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