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ФСК ЕЭС модернизировала релейную защиту для надежности энергоснабжения Пуровского района Ямала

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2016. ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») модернизировала релейную защиту и автоматику на подстанции 500 кВ «Тарко-Сале» в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Новое оборудование установлено для линии электропередачи «Тарко-Сале — Светлая» по договору на подключение подстанции 110 кВ «Светлая» компании «Тюменьэнерго». Устройства устойчивы к воздействию окружающей среды и имеют широкую систему самодиагностики. Они предназначены для защиты от коротких замыканий оборудования и заходящих на подстанцию линий электропередачи.



Подстанция 500 кВ «Тарко-Сале» работает с 1984 года. Трансформаторная мощность энергообъекта — 1377 МВА. Обеспечивает передачу электроэнергии объектам нефтяной и газовой промышленности компаний «РН-Пурнефтегаз», «Транснефть-Сибирь», городам Губкинский и Тарко-Сале, п. Пурпе.

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