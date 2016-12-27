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В Екатеринбурге состоялся аукцион по 15 ситибордам и 68 билбордам
27 декабрь 2016 (16:07)
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2016. В Екатеринбурге состоялись торги по трем лотам, сформированным из рекламных конструкций форматов ситиборд (2,7х3,7 м.) и билборд (3х6 м.). Об этом корреспонденту УрБК сообщили в министерстве по управлению государственным имуществом Свердловской области.
Победителем по лоту № 1, включающему 15 ситибордов, стала компания «Хэт-Трик». При начальной цене 1 млн 108 тыс. 605 руб. победитель определился при сумме 1 млн 385 тыс. руб.
Торги по лоту № 2, состоящему из 37 билбордов, выиграл ИП «Скоринов М. А.». При начальной цене 5 млн 913 тыс. 477 руб. лот ушел с молотка за 9 млн 613 тыс. руб.
Лот № 3, включающий 31 билборд, достался ООО «Ректол». При начальной цене 5 млн 21 тыс. 91 руб. победитель заплатит 5 млн 721 тыс. руб.
Напомним, процедура данных торгов была приостановлена 20 декабря 2016 года в связи с поступлением жалобы в УФАС по Свердловской области. После рассмотрения жалобы по существу аукцион был продолжен.
Кроме того, в связи с поступлением жалобы в УФАС по Свердловской области остается приостановленной процедура аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 68 ситиформатов и 4 суперсайтов.
При этом 22 декабря Фонд имущества Свердловской области успешно провел ранее приостановленный по тем же причинам аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию 38 афишных стендов, расположенных на территории Екатеринбурга. Победителем стала компания «Екатеринбургская городская реклама» (ЕГР).
Сумма, на которой остановился аукцион, превысила 5 млн руб. От начальной стоимости цену подняли примерно на 1,5 млн руб.
Победителем по лоту № 1, включающему 15 ситибордов, стала компания «Хэт-Трик». При начальной цене 1 млн 108 тыс. 605 руб. победитель определился при сумме 1 млн 385 тыс. руб.
Торги по лоту № 2, состоящему из 37 билбордов, выиграл ИП «Скоринов М. А.». При начальной цене 5 млн 913 тыс. 477 руб. лот ушел с молотка за 9 млн 613 тыс. руб.
Лот № 3, включающий 31 билборд, достался ООО «Ректол». При начальной цене 5 млн 21 тыс. 91 руб. победитель заплатит 5 млн 721 тыс. руб.
Напомним, процедура данных торгов была приостановлена 20 декабря 2016 года в связи с поступлением жалобы в УФАС по Свердловской области. После рассмотрения жалобы по существу аукцион был продолжен.
Кроме того, в связи с поступлением жалобы в УФАС по Свердловской области остается приостановленной процедура аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 68 ситиформатов и 4 суперсайтов.
При этом 22 декабря Фонд имущества Свердловской области успешно провел ранее приостановленный по тем же причинам аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию 38 афишных стендов, расположенных на территории Екатеринбурга. Победителем стала компания «Екатеринбургская городская реклама» (ЕГР).
Сумма, на которой остановился аукцион, превысила 5 млн руб. От начальной стоимости цену подняли примерно на 1,5 млн руб.
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