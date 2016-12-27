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Официальный курс долл. США снизился на 5 коп., евро — на 15 коп.

27 декабрь 2016 (15:51)

УрБК, Москва, 27.12.2016. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 28 декабря. Курс долл. США снизился на 4,97 коп., до 60,85 руб. Курс евро снизился на 15,55 коп., составив 63,57 руб.

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