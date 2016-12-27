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Йод и зеленку могут начать продавать по рецепту
27 декабрь 2016 (15:43)
УрБК, Москва, 27.12.2016. Правительство РФ обсуждает вопрос о том, чтобы начать реализовывать йод и зеленку по рецепту. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление вице-премьера Александра Хлопонина.
По его словам, в данный момент идет дискуссия о том, нужно ли включать в список рецептурных препаратов только валокордин или стоит также добавить йод, зеленку и другие спиртосодержащие препараты.
«Валокордин в аптеках будет отпускаться по рецепту со второго квартала 2017 года. Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты. Я думаю, что валокордин отпускаться будет в аптеках по рецепту», — сказал он.
Напомним, ранее А. Хлопонин сообщил о планах ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая валокордин и «Боярышник».
«Что касается медицинских препаратов, безусловно, должны продаваться в аптечной сети и по предписанию врачей — так называемым рецептам», — заявил он.
По словам Александра Хлопонина, продажа таких препаратов должна быть разрешена только в аптеках и в небольших упаковках.
По его словам, в данный момент идет дискуссия о том, нужно ли включать в список рецептурных препаратов только валокордин или стоит также добавить йод, зеленку и другие спиртосодержащие препараты.
«Валокордин в аптеках будет отпускаться по рецепту со второго квартала 2017 года. Я думаю, что в первом квартале мы окончательно примем решение, изменим нормативные акты. Я думаю, что валокордин отпускаться будет в аптеках по рецепту», — сказал он.
Напомним, ранее А. Хлопонин сообщил о планах ограничить продажу спиртосодержащих медицинских препаратов, включая валокордин и «Боярышник».
«Что касается медицинских препаратов, безусловно, должны продаваться в аптечной сети и по предписанию врачей — так называемым рецептам», — заявил он.
По словам Александра Хлопонина, продажа таких препаратов должна быть разрешена только в аптеках и в небольших упаковках.
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