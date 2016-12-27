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Ликвидатора пассажирских перевозок в Каменске-Уральском будут судить за растрату свыше 2,7 млн рублей
27 декабрь 2016 (15:27)
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2016. Прокуратура Каменска-Уральского утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя Владислава Наруцкого. Он обвиняется по частям 3 и 4 статьи 160 УК РФ «Присвоение, растрата чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения в крупном размере».
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на момент совершения преступления В. Наруцкий в соответствии с постановлением главы Каменска-Уральского являлся председателем ликвидационной комиссии ОАО «Управляющая компания «Пассажирские транспортные перевозки». Учредителем данного предприятия является администрация Каменска-Уральского.
«По версии следствия, в 2015 году В. Наруцкий организовал хищение лома черных металлов, образовавшегося от резки корпусов автобусов и троллейбусов, путем сдачи их в компанию, занимающуюся приемом черного металла, от имени физического лица. Денежные средства, полученные от реализованного лома, в кассу предприятия он не внес. Данным способом им было похищено свыше 292 тыс. руб.», — сказано в сообщении.
Также в 2015 году им же организована реализация запасных частей троллейбусов, образовавшихся в связи с прекращением троллейбусного движения в городе, принадлежащих «Управляющая компания «Пассажирские транспортные перевозки» от имени иного предприятия на сумму свыше 396 тыс. руб. А также похищены и реализованы трансформаторы и иное электрооборудование тяговых подстанций троллейбусных линий Каменска-Уральского, принадлежащих транспортной компании на общую сумму свыше 2,1 млн руб. Денежные средства были использованы в личных целях.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Синарский районный суд Каменска-Уральского. Санкция статьи за каждое преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, на момент совершения преступления В. Наруцкий в соответствии с постановлением главы Каменска-Уральского являлся председателем ликвидационной комиссии ОАО «Управляющая компания «Пассажирские транспортные перевозки». Учредителем данного предприятия является администрация Каменска-Уральского.
«По версии следствия, в 2015 году В. Наруцкий организовал хищение лома черных металлов, образовавшегося от резки корпусов автобусов и троллейбусов, путем сдачи их в компанию, занимающуюся приемом черного металла, от имени физического лица. Денежные средства, полученные от реализованного лома, в кассу предприятия он не внес. Данным способом им было похищено свыше 292 тыс. руб.», — сказано в сообщении.
Также в 2015 году им же организована реализация запасных частей троллейбусов, образовавшихся в связи с прекращением троллейбусного движения в городе, принадлежащих «Управляющая компания «Пассажирские транспортные перевозки» от имени иного предприятия на сумму свыше 396 тыс. руб. А также похищены и реализованы трансформаторы и иное электрооборудование тяговых подстанций троллейбусных линий Каменска-Уральского, принадлежащих транспортной компании на общую сумму свыше 2,1 млн руб. Денежные средства были использованы в личных целях.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Синарский районный суд Каменска-Уральского. Санкция статьи за каждое преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
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