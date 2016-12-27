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Крупнейшие ритейлеры подали жалобу в ФАС на Visa и MasterCard

УрБК, Москва, 27.12.2016. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК обратилась в Федеральную антимонопольную службу с жалобой на действия Visa и MasterCard. Об этом сообщает RNS со ссылкой на заявление главы ассоциации Александра Онищука.



«В России доля безналичных платежей в общей денежной массе составляет 29%. Стоимость торговой уступки (эквайринга) для компаний, работающих в сфере реализации непродовольственных товаров и услуг, варьируется от 1,4% с каждой транзакции для самых крупных, до 2% для имеющих средние обороты. Стоимость эквайринга в интернете намного выше и варьируется от 1,6% до 3,5% в зависимости от оборотов компании», — указано в сообщении РАТЭК.



Ассоциация усматривает в действиях платежных систем злоупотребление доминирующим положением, что запрещено законом о защите конкуренции. Участники ассоциации усматривают признаки нарушения при установлении стоимости эквайринга, в частности, при определении размера межбанковской комиссии.



Основную часть торговой уступки составляет межбанковская комиссия (ставка interchange). Эта ставка устанавливается международной платежной системой «по своему усмотрению и составляет в среднем 70% от финальной стоимости торговой уступки». Ставки межбанковской комиссии варьируются от 0,5% до 2,1%. При этом только MasterCard раскрывает ставки межбанковской комиссии для РФ.



При этом в РАТЭК указывают на разные тарифы для операций по одной и той же карте за разные типы товаров и услуг.



«При оплате простой дебетовой картой с чипом MasterCard продовольственных товаров межбанковская комиссия составляет 1,3%, при оплате бензина — 1,2%, при оплате услуг турагентств — 1%. Самые высокие тарифы установлены для ритейлеров, реализующих непродовольственные товары. Так, при оплате одежды, бытовой техники или электроники межбанковская комиссия составляет 1,6%», — указано в сообщении РАТЭК.



По экспертным оценкам, в 2015 году российские ритейлеры направили на уплату торговой уступки более 150 млрд руб.

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