Ввод жилья в Екатеринбурге в 2016 году снизится почти на 300 тыс. кв. м.

УрБК, Екатеринбург, 27.10.2016. По итогам 2016 года екатеринбургские застройщики введут в эксплуатацию 900 тыс. кв. м. жилья. Об этом на пресс-конференции сообщил глава администрации города Александр Якоб.Отметим, что в 2015 году в Екатеринбурге сдали 1 млн 197 тыс. кв. м. жилья.«Строительная отрасль работала в этом году сложно, в том числе из-за экономической ситуации. Многие застройщики завершали старые объекты, а новые не начинали», — заявил А. Якоб, отметив, что, возможно, показатель к концу года составит 1 млн кв. метров.