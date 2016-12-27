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Ввод жилья в Екатеринбурге в 2016 году снизится почти на 300 тыс. кв. м.
27 декабрь 2016 (14:46)
УрБК, Екатеринбург, 27.10.2016. По итогам 2016 года екатеринбургские застройщики введут в эксплуатацию 900 тыс. кв. м. жилья. Об этом на пресс-конференции сообщил глава администрации города Александр Якоб.
Отметим, что в 2015 году в Екатеринбурге сдали 1 млн 197 тыс. кв. м. жилья.
«Строительная отрасль работала в этом году сложно, в том числе из-за экономической ситуации. Многие застройщики завершали старые объекты, а новые не начинали», — заявил А. Якоб, отметив, что, возможно, показатель к концу года составит 1 млн кв. метров.
Отметим, что в 2015 году в Екатеринбурге сдали 1 млн 197 тыс. кв. м. жилья.
«Строительная отрасль работала в этом году сложно, в том числе из-за экономической ситуации. Многие застройщики завершали старые объекты, а новые не начинали», — заявил А. Якоб, отметив, что, возможно, показатель к концу года составит 1 млн кв. метров.
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