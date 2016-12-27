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В Екатеринбурге за 11 месяцев продажи легковых автомобилей сократились на 18%

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2016. В Екатеринбурге в январе-ноябре 2016 года продано 31 тыс. 948 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Как сообщает агентство «Auto-Dealer-Екатеринбург», при этом в ноябре впервые, начиная с декабря 2013 года, зафиксирован рост продаж автомобилей по итогам одного месяца. Дилеры реализовали 3 тыс. 280 машин, что на 1% больше показателя за ноябрь 2015 года.



Тем самым, уже четвертый месяц подряд в Екатеринбурге продается более 3 тыс. автомобилей (в первом полугодии такой результат был отмечен только в июне).



Впервые в этом году в топ-10 по итогам одного месяца сразу 7 брендов показали положительную динамику. В минусе остались Renault, Toyota и Nissan.



В борьбе за 3-е место KIA обошла Toyota. Японский бренд стал сдавать позиции во втором полугодии, а корейский, начиная с октября, стал резко наращивать продажи. Также в конце года может обостриться борьба за 9-е место между Skoda и GAZ.



«В декабре не стоит ожидать очередного роста рынка из-за относительно высокого показателя прошлого года. Но по итогам всего года мы увидим падение менее чем на 20%, что можно признать успехом, если смотреть на динамику продаж в первом полугодии», — приводятся в сообщении слова директора «Auto-Dealer-Екатеринбург» Михаила Чаплыгина.



В премиум-сегменте лидером остается Lexus, который впервые готовится стать самой популярной маркой этого класса по итогам всего года. В топ-30 впервые появился Ravon, заменивший на рынке Daewoo.



Доля Екатеринбурга в общем объеме продаж автомобилей в России по итогам 11 месяцев составляет 2,5%.

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