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В Красноуфимске прокуратура добилась снижения стоимости проезда в общественном транспорте

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2016. В Красноуфимске снижена стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе надзорных мероприятий было установлено, что с июня 2015 года по декабрь 2016 года индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории Красноуфимска перевозку пассажиров на общественном транспорте, взимали плату за проезд с граждан в размере 19 руб. за одну поездку.



Между тем постановлением Региональной энергетической комиссии был установлен предельный тариф на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском сообщении по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории городского округа в размере 16 руб.



По результатам проверки в отношении индивидуальных предпринимателей прокуратура возбудила административные дела по части 1 статьи 14.6 КоАП РФ «Завышение регулируемых государством предельных тарифов на услуги», которые находятся на рассмотрении.



После вмешательства прокуратуры все индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку пассажиров на общественном автомобильном транспорте на территории муниципалитета, снизили плату за проезд с граждан с 19 руб. до 16 руб.

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