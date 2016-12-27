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«GM-АвтоВАЗ» уходит на зимние каникулы

УрБК, Москва, 27.12.2016. В соответствии с производственным графиком конвейер «GM-АвтоВАЗ» будет остановлен с 27 декабря 2016 года по 8 января 2017 года включительно. Об этом сообщает «Автостат».



В период плановой остановки конвейера на предприятии будет проводиться профилактическое обслуживание оборудования. Начиная с 9 января 2017 года, конвейер предприятия возобновит работу.



Напомним, с февраля 2016 года «GM-АвтоВАЗ» перешел на работу в одну смену 5 дней в неделю вместо двухсменного графика, при этом скорость сборочного конвейера была увеличена практически вдвое.



По итогам одиннадцати месяцев 2016 года продажи Chevrolet Niva на российском рынке составили 26 тыс. 727 автомобилей (-6%). В результате внедорожник от «GM-АвтоВАЗ» занял третье место по объему продаж в сегменте SUV после Renault Duster и Toyota RAV4.

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