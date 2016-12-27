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Свердловские турфирмы оштрафованы за нарушения прав потребителей на 242 тыс. рублей
27 декабрь 2016 (13:25)
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2016. Органы Роспотребнадзора Свердловской области за 9 месяцев 2016 года вынесли 67 постановлений о назначении административного наказания за нарушения прав потребителей туристских услуг, общая сумма наложенных штрафов составила 242,2 тыс. руб.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ведомства, применение мер административного воздействия по сравнению с 2015 годом увеличилось в 1,2 раза, сумма взысканных штрафов почти не изменилась.
За 9 месяцев 2016 года поступило 79 обращений, касающихся защиты прав потребителей туристских услуг. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, количество обращений увеличилось в два раза.
В структуре обращений наиболее распространенными являются вопросы ненадлежащего информирования об исполнителе, оказываемых услугах, ненадлежащее качество услуг, отказ в удовлетворении гражданско-правовых требований.
Кроме того, за 9 месяцев 2016 года органы Роспотребнадзора региона провели 82 контрольно-надзорных мероприятия (в 2015 году — 45), в половине из них выявлены нарушения требований действующего законодательства РФ. Количество выявленных нарушений составило 223.
Структура выявленных нарушений сформировалась следующим образом: 28% — нарушения, связанные с содержанием договоров; 43% — нарушения, связанные с непредставлением информации; 15% — нарушение порядка оказания услуг; 14% — иные нарушения (нарушения против порядка управления и пр.).
Консультационными пунктами за 9 месяцев 2016 года проведено 142 консультации, подготовлено 10 исковых заявлений в сфере туризма.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ведомства, применение мер административного воздействия по сравнению с 2015 годом увеличилось в 1,2 раза, сумма взысканных штрафов почти не изменилась.
За 9 месяцев 2016 года поступило 79 обращений, касающихся защиты прав потребителей туристских услуг. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, количество обращений увеличилось в два раза.
В структуре обращений наиболее распространенными являются вопросы ненадлежащего информирования об исполнителе, оказываемых услугах, ненадлежащее качество услуг, отказ в удовлетворении гражданско-правовых требований.
Кроме того, за 9 месяцев 2016 года органы Роспотребнадзора региона провели 82 контрольно-надзорных мероприятия (в 2015 году — 45), в половине из них выявлены нарушения требований действующего законодательства РФ. Количество выявленных нарушений составило 223.
Структура выявленных нарушений сформировалась следующим образом: 28% — нарушения, связанные с содержанием договоров; 43% — нарушения, связанные с непредставлением информации; 15% — нарушение порядка оказания услуг; 14% — иные нарушения (нарушения против порядка управления и пр.).
Консультационными пунктами за 9 месяцев 2016 года проведено 142 консультации, подготовлено 10 исковых заявлений в сфере туризма.
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