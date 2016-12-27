Кризис

МЭР ухудшило оценку падения реальных располагаемых доходов россиян в 2016 году

Минэкономразвития РФ ухудшило оценку падения реальных располагаемых доходов населения в 2016 году с 5,6% до 5,8%. Об этом говорится в мониторинге МЭР по итогам ситуации в экономике за январь-ноябрь текущего года, передает «Прайм».



Реальные располагаемые денежные доходы — это доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен.



В МЭР напомнили, что Росстат пересмотрел данные по реальным располагаемым доходам за 2015 год в сторону увеличения: годовое снижение составило 3,2% в годовом выражении против 4,3% год к году по предварительной оценке.



«Это уточнение повлияло на динамику доходов в 2016 году. В результате в сторону понижения была пересмотрена оценка реальных располагаемых доходов в целом за 2016 год: снижение может составить 5,8% год к году (ранее 5,6% год к году)», — пишут авторы документа.



Несмотря на некоторое замедление снижения реальных располагаемых доходов в годовом выражении (сокращение в ноябре 5,6% год к году, в октябре — 6% год к году), сезонно очищенные данные свидетельствуют о продолжении негативных тенденций: снижение на 1,7% месяц к месяцу, отмечается в мониторинге.

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