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АКИТ прогнозирует вымирание российского интернет-ритейла через два года

УрБК, Москва, 27.12.2016. Если российское правительство не введет в ближайшее время НДС для иностранных интернет-магазинов, то можно прогнозировать вымирание рынка российского интернет-ритейла через два года, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Алексей Федоров.



По данным исследования компании GfK Rus, с 2013 года доля онлайн-покупок в китайских интернет-магазинах выросла с 25% до 60%. При этом 90% всех заказов из Китая приходится на долю AliExpress, пишет «Прайм». В структуре AliExpress доля покупок из России достигает не менее 35%, а «средний чек» составляет 980 руб.



«Надо отметить, что Россия — это самый интересный и вожделенный рынок для Китая, потому что нет налогов ни с физических лиц, покупающих за рубежом, ни с иностранных интернет-магазинов. Таким образом, Россию, по мнению международного сообщества, можно назвать своего рода офшором для интернет-торговли», — считает Алексей Федоров.



При этом товары из иностранных интернет-магазинов не проходят дорогостоящую сертификацию, а компаниям нет необходимости тратить средства на складское хранение. Кроме того, на всплеск популярности китайских магазинов повлияла и экономическая ситуация в стране. В условиях сокращения реальных доходов россияне предпочитают качеству более дешевую продукцию.



В связи с этим эксперт полагает, что уже через три года бюджет может не досчитаться миллиардов рублей налогов и нескольких миллионов рабочих мест из-за смещения спроса в сторону китайских интернет-ритейлеров. Возможно, некоторое время еще «выживут» сервисы, которые торгуют крупной бытовой техников, но одежда, электроника, товары для дома и бытовые приборы граждане уже сейчас не боятся покупать в Китае.

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