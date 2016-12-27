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Представители предприятий НПК «Уралвагонзавод» обсудили введение профстандартов

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2016. Корпорация «Уралвагонзавод» провела семинар-совещание о практике внедрения профессиональных стандартов и их применении в системе управления персоналом промышленного предприятия. Как сообщает пресс-служба УВЗ, в мероприятии приняли участие 21 руководитель служб персонала из 12 предприятий интегрированной структуры: АО «ЦНИИ «Буревестник» и АО «НПО «Электромашина», ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» и АО «Омсктрансмаш», АО «144 БТРЗ» и других.



Главной темой обсуждения стало применение поправок в федеральное законодательство и особенности введения профстандартов в условиях научно-производственной корпорации УВЗ.



«Для всех предприятий корпорации цели едины — лидерство в отрасли. Это можно достигнуть, производя только конкурентоспособный продукт как интеллектуальный, так и материальный. Тем самым уровень квалификации персонала приобретает беспрецедентное значение», — отметила заместитель директора по персоналу «Уралвагонзавода» Ирина Артамонова.



На предприятиях корпорации УВЗ внедрение профессиональных стандартов находится на разных этапах. Передовик работы в данном направлении — Каменск-Уральский литейный завод. За 1,5 года введено уже 25 стандартов. Активно идет работа в этом направлении и на «Уралвагонзаводе», головном предприятии корпорации. Это единственное предприятие, на котором разработана и формализована методика внедрения профстандартов. На сегодняшний день в работе более 10 профстандартов, охватывающих более 2 тыс. сотрудников.



Внедрение профстандартов на Томском электротехническом заводе, численность работников которого более 400 человек, началось несколько месяцев назад. На данный момент приняты 10 профессиональных стандартов, которые являются обязательными по законодательству: «Главный бухгалтер», «Специалист по закупкам» и несколько по рабочим профессиям.



Семинар послужил площадкой для обмена опытом и наработками в области внедрения профессиональных стандартов. Он был необходим для совместного поиска путей решений вопросов, с которыми столкнулись кадровики: нужны ли дополнительные соглашения с работниками, на ком лежит ответственность за переобучение персонала, какой алгоритм работы с профессиями, предполагающими льготы и многими другими.



Участники встречи высказались о важности введения профессиональных стандартов. По их мнению, такое нововведение в перспективе позволит получать уже готовых специалистов из образовательной системы и открытого рынка труда, повысить производительность труда и эффективность оценки квалификации потенциальных и штатных сотрудников.

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