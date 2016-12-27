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«ВТБ капитал» стал совладельцем сети Fix Price

УрБК, Москва, 27.12.2016. Российская сеть магазинов фиксированных цен Fix Price сменила владельцев. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на собственные источники, из числа акционеров вышли совладельцы «Центробуви» Артем Хачатрян и Сергей Ломакин.



В то же время новым совладельцем сети стал «ВТБ капитал», который, по оценке экспертов, получил около 10% бизнеса. Ранее ВТБ был одним из основных кредиторов Fix Price. Источники издания утверждают, что «ВТБ капитал» рассчитывает на продажу своей доли в Fix Price через первичное публичное размещение в горизонте трех-пяти лет при удачной рыночной конъюнктуре.



На конец 2016 года стоимость сети оценивается в 10-12 млрд руб. без учета долга или 14-16 млрд с его учетом. На начало года чистый долг компании достигал 3,6 млрд руб. По данным кипрского реестра, владелец российского юридического лица «Бэст прайс», кипрская Kolmaz Holdings, принадлежит Meridian Management Ltd, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

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