Дайджест
Приоритетной версией причины крушения Ту-154 является попадание посторонних предметов в двигатель
27 декабрь 2016 (11:26)
В настоящее время одной из приоритетных версий причин крушения Ту-154 в Черном море является версия о попадании посторонних предметов в двигатель самолета. Об этом сообщает «Газета.ру».
«Одна из основных версий крушения на данный момент — попадание посторонних предметов в двигатель», — рассказал источник в силовых ведомствах.
Он также добавил, что по-прежнему проверяются и другие версии, в том числе ошибка пилотирования и техническая неисправность, возникшая на борту.
Ранее сообщалось, что один из бортовых самописцев Ту-154 найден и в ближайшее время будет извлечен из воды.
«Одна из основных версий крушения на данный момент — попадание посторонних предметов в двигатель», — рассказал источник в силовых ведомствах.
Он также добавил, что по-прежнему проверяются и другие версии, в том числе ошибка пилотирования и техническая неисправность, возникшая на борту.
Ранее сообщалось, что один из бортовых самописцев Ту-154 найден и в ближайшее время будет извлечен из воды.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Основной версией крушения Ил-76 является ошибка пилотирования
- Основной версией крушения вертолета «Ми-2» в Екатеринбурге является ошибка пилотирования
- Ошибка пилота стала причиной крушения самолета Ан-2 под Серовом
- Неблагоприятную погоду назвали основной причиной падения вертолета Ми-8 в Конго
- Следственный комитет РФ: одной из приоритетных версий причин катастрофы самолета компании «ЮТэйр» является техническая неисправность
Loading...