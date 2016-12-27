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Приоритетной версией причины крушения Ту-154 является попадание посторонних предметов в двигатель

В настоящее время одной из приоритетных версий причин крушения Ту-154 в Черном море является версия о попадании посторонних предметов в двигатель самолета. Об этом сообщает «Газета.ру».



«Одна из основных версий крушения на данный момент — попадание посторонних предметов в двигатель», — рассказал источник в силовых ведомствах.



Он также добавил, что по-прежнему проверяются и другие версии, в том числе ошибка пилотирования и техническая неисправность, возникшая на борту.



Ранее сообщалось, что один из бортовых самописцев Ту-154 найден и в ближайшее время будет извлечен из воды.

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