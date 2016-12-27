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Названо имя кандидата на должность посла России в Турции
27 декабрь 2016 (11:26)
Послом России в Турции станет полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Об этом сообщает «РБК».
Его предшественник на этом посту Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря.
По данным источников близких к Кремлю, новым российским послом в Турции станет полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Его назначение произойдет уже в следующем году, уточнили собеседники.
«Первый раз слышу», — сказал телеканалу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о соответствии действительности данных о назначении Бабича.
Сообщается, что Дмитрия Бабича давно хотели перевести с поста полпреда на другое место работы: так, летом он претендовал на место посла России на Украине, однако Киев отказал в назначении. После этого, по словам источника, близкого к Кремлю, вопрос о новом месте для Бабича оставался открытым. Он и сам давно хотел сменить работу, отметил собеседник.
Его предшественник на этом посту Андрей Карлов был убит в Анкаре 19 декабря.
По данным источников близких к Кремлю, новым российским послом в Турции станет полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Его назначение произойдет уже в следующем году, уточнили собеседники.
«Первый раз слышу», — сказал телеканалу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о соответствии действительности данных о назначении Бабича.
Сообщается, что Дмитрия Бабича давно хотели перевести с поста полпреда на другое место работы: так, летом он претендовал на место посла России на Украине, однако Киев отказал в назначении. После этого, по словам источника, близкого к Кремлю, вопрос о новом месте для Бабича оставался открытым. Он и сам давно хотел сменить работу, отметил собеседник.
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