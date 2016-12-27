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В аэропорту Гоа самолет cо 154 пассажирами выехал за пределы взлетно-посадочной полосы

В аэропорту Даболим в Гоа во время подготовки ко взлету самолет авиакомпании Jet Airways выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом компания сообщила в официальном твиттере.



«Jet Airways с прискорбием сообщает, что самолет сегодняшнего рейса 9W 2374 Гоа — Мумбаи с 154 пассажирами и семью членами экипажа выехал со взлетно-посадочной полосы во время подготовки к взлету», — говорится в сообщении.



Кроме того, отмечается, что все находившиеся на борту были успешно эвакуированы, в процессе эвакуации несколько пассажиров получили травмы. Им оказывается медицинская помощь.

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