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Сборная России по хоккею уступила Канаде в первом матче на молодежном ЧМ

27 декабрь 2016 (11:25)

Сборная России в матче первого тура группового раунда чемпионата мира для игроков не старше 20 лет уступила хозяевам турнира канадцам со счетом 3:5.

В первом периоде команды обменялись голами Тайлера Джонса и Михаила Сергачева. Дилан Строун на 34-й минуте вывел канадцев вперед, а Николя Руа упрочил лидерство своей команды.

На старте заключительной трети Мэттью Барзал сделал счет 4:1. Кирилл Капризов отыграл одну шайбу, но Дилан Строум вернул Канаде перевес в три гола, оформив дубль. Окончательный счет матча установил на 51-й минуте Егор Рыков.

Во втором туре 29 декабря Россия сыграет с командой США, а канадцы 30 декабря встретятся с Латвией.

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