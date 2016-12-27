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Сборная России по хоккею уступила Канаде в первом матче на молодежном ЧМ

Сборная России в матче первого тура группового раунда чемпионата мира для игроков не старше 20 лет уступила хозяевам турнира канадцам со счетом 3:5.



В первом периоде команды обменялись голами Тайлера Джонса и Михаила Сергачева. Дилан Строун на 34-й минуте вывел канадцев вперед, а Николя Руа упрочил лидерство своей команды.



На старте заключительной трети Мэттью Барзал сделал счет 4:1. Кирилл Капризов отыграл одну шайбу, но Дилан Строум вернул Канаде перевес в три гола, оформив дубль. Окончательный счет матча установил на 51-й минуте Егор Рыков.



Во втором туре 29 декабря Россия сыграет с командой США, а канадцы 30 декабря встретятся с Латвией.

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