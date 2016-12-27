Дайджест
Сборная России по хоккею уступила Канаде в первом матче на молодежном ЧМ
27 декабрь 2016 (11:25)
Сборная России в матче первого тура группового раунда чемпионата мира для игроков не старше 20 лет уступила хозяевам турнира канадцам со счетом 3:5.
В первом периоде команды обменялись голами Тайлера Джонса и Михаила Сергачева. Дилан Строун на 34-й минуте вывел канадцев вперед, а Николя Руа упрочил лидерство своей команды.
На старте заключительной трети Мэттью Барзал сделал счет 4:1. Кирилл Капризов отыграл одну шайбу, но Дилан Строум вернул Канаде перевес в три гола, оформив дубль. Окончательный счет матча установил на 51-й минуте Егор Рыков.
Во втором туре 29 декабря Россия сыграет с командой США, а канадцы 30 декабря встретятся с Латвией.
В первом периоде команды обменялись голами Тайлера Джонса и Михаила Сергачева. Дилан Строун на 34-й минуте вывел канадцев вперед, а Николя Руа упрочил лидерство своей команды.
На старте заключительной трети Мэттью Барзал сделал счет 4:1. Кирилл Капризов отыграл одну шайбу, но Дилан Строум вернул Канаде перевес в три гола, оформив дубль. Окончательный счет матча установил на 51-й минуте Егор Рыков.
Во втором туре 29 декабря Россия сыграет с командой США, а канадцы 30 декабря встретятся с Латвией.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Сборная России по хоккею в четвертьфинале ЧМ сыграет с Германией
- Сборная России по хоккею обыграла Латвию на чемпионате мира
- Сборная России по хоккею уступила Финляндии
- В отборочном матче ЧМ 2014 сборная России обыграла команду Израиля
- Женская сборная России по хоккею пропустила 14 шайб от Канады
Loading...