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МЭР ухудшило прогноз по падению оборота ритейла в России в 2016 году до 4,9%
27 декабрь 2016 (11:18)
УрБК, Москва, 27.12.2016. Минэкономразвития РФ ухудшило оценку снижения оборота розничной торговли в 2016 году с 4,6% до 4,9%. Об этом говорится в мониторинге министерства по ситуации в экономике РФ за январь-ноябрь текущего года, передает «Прайм».
«Оценка оборота розничной торговли в целом за 2016 год незначительно понижена до минус 4,9% год к году против минус 4,6% год к году на стадии формирования бюджета», — говорится в документе.
В министерстве поясняют, что тенденция к замедлению сокращения оборота розничной торговли, зафиксированная в июне-сентябре, приостановилась.
«Октябрьское ускорение сокращения оборота розничной торговли не получило продолжения в ноябре текущего года: сокращение замедлилось до 4,1% год к году с 4,2% год к году в октябре 2016 года», — отметили в ведомстве.
«Аналогичную тенденцию к замедлению сокращения в ноябре текущего года продемонстрировала и динамика оборота розничной торговли с исключением сезонного фактора, составив минус 0,3% месяц к месяцу против минус 0,5% месяц к месяцу месяцем ранее», — сообщается в мониторинге.
«Оценка оборота розничной торговли в целом за 2016 год незначительно понижена до минус 4,9% год к году против минус 4,6% год к году на стадии формирования бюджета», — говорится в документе.
В министерстве поясняют, что тенденция к замедлению сокращения оборота розничной торговли, зафиксированная в июне-сентябре, приостановилась.
«Октябрьское ускорение сокращения оборота розничной торговли не получило продолжения в ноябре текущего года: сокращение замедлилось до 4,1% год к году с 4,2% год к году в октябре 2016 года», — отметили в ведомстве.
«Аналогичную тенденцию к замедлению сокращения в ноябре текущего года продемонстрировала и динамика оборота розничной торговли с исключением сезонного фактора, составив минус 0,3% месяц к месяцу против минус 0,5% месяц к месяцу месяцем ранее», — сообщается в мониторинге.
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