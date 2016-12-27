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Суд подтвердил незаконность договоров на размещение рекламы в метро Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2016. Семнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил недействительность договоров, заключенных ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен», на размещение рекламы в городском метро. Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области.



По данным ведомства, Екатеринбургский метрополитен без торгов заключил договор с ООО «Рекламное агентство «М2» на предоставление компании площадей для размещения рекламно-информационных материалов в метрополитене. Такая ситуация привела к фактическому предоставлению ООО «Метро 2000» муниципальной преференции, посчитали в антимонопольном органе.



«Такой договор позволяет хозяйствующим субъектам на внеконкурсной основе осуществлять предпринимательскую деятельность на территории метрополитена, используя муниципальное имущество, что создает им преимущественные условия по сравнению с иными организациями (предпринимателями), не имеющими подобных договорных отношений», — пояснили в свердловском УФАС.



Тогда представители УФАС обратились в Арбитражный суд Свердловской области с просьбой признать договора между ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» и хозяйствующими субъектами недействительными, так как это нарушает порядок распоряжения муниципальным имуществом, установленный федеральным законодательством.



«Арбитражный суд Свердловской области признал спорные договоры на размещение рекламы между ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» и ООО «Метро 2000» в части размещения рекламы на недвижимом имуществе, принадлежащем предприятию на праве хозяйственного ведения недействительными, тем самым удовлетворив требования УФАС по делу», — сообщает пресс-служба ведомства о результатах слушания.



Суд апелляционной инстанции оставил решение Арбитражного суда без изменений.

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