Новости дня

РЭК пересмотрит стоимость проезда во всем общественном транспорте Екатеринбурга

27 декабрь 2016 (10:31)

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2016. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области 28 декабря 2016 года рассмотрит повышение цен во всем общественном транспорте Екатеринбурга до 35 руб., а не только в метро.

Об этом сообщил журналистам председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Игорь Федотов, передает корреспондент УрБК.

«Чисто теоретически когда-нибудь в Екатеринбурге стоимость проезда в одном транспорте может быть выше, чем в другом. Однако сегодня об этом речи не идет», — сказал И. Федотов.

Изначально планировалось, что на заседании комиссии может быть рассмотрен вопрос о стоимости проезда в метро Екатеринбурга до 35 руб. Это связано с тем, что Екатеринбургский метрополитен направил в РЭК заявку о повышении тарифа на проезд в метро до 35 руб.

Сейчас стоимость одной поездки составляет 26 руб., как и в других видах общественного транспорта в Екатеринбурге.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...