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РЭК пересмотрит стоимость проезда во всем общественном транспорте Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2016. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области 28 декабря 2016 года рассмотрит повышение цен во всем общественном транспорте Екатеринбурга до 35 руб., а не только в метро.



Об этом сообщил журналистам председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Игорь Федотов, передает корреспондент УрБК.



«Чисто теоретически когда-нибудь в Екатеринбурге стоимость проезда в одном транспорте может быть выше, чем в другом. Однако сегодня об этом речи не идет», — сказал И. Федотов.



Изначально планировалось, что на заседании комиссии может быть рассмотрен вопрос о стоимости проезда в метро Екатеринбурга до 35 руб. Это связано с тем, что Екатеринбургский метрополитен направил в РЭК заявку о повышении тарифа на проезд в метро до 35 руб.



Сейчас стоимость одной поездки составляет 26 руб., как и в других видах общественного транспорта в Екатеринбурге.

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