Новости дня
РЭК пересмотрит стоимость проезда во всем общественном транспорте Екатеринбурга
27 декабрь 2016 (10:31)
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2016. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области 28 декабря 2016 года рассмотрит повышение цен во всем общественном транспорте Екатеринбурга до 35 руб., а не только в метро.
Об этом сообщил журналистам председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Игорь Федотов, передает корреспондент УрБК.
«Чисто теоретически когда-нибудь в Екатеринбурге стоимость проезда в одном транспорте может быть выше, чем в другом. Однако сегодня об этом речи не идет», — сказал И. Федотов.
Изначально планировалось, что на заседании комиссии может быть рассмотрен вопрос о стоимости проезда в метро Екатеринбурга до 35 руб. Это связано с тем, что Екатеринбургский метрополитен направил в РЭК заявку о повышении тарифа на проезд в метро до 35 руб.
Сейчас стоимость одной поездки составляет 26 руб., как и в других видах общественного транспорта в Екатеринбурге.
Об этом сообщил журналистам председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Игорь Федотов, передает корреспондент УрБК.
«Чисто теоретически когда-нибудь в Екатеринбурге стоимость проезда в одном транспорте может быть выше, чем в другом. Однако сегодня об этом речи не идет», — сказал И. Федотов.
Изначально планировалось, что на заседании комиссии может быть рассмотрен вопрос о стоимости проезда в метро Екатеринбурга до 35 руб. Это связано с тем, что Екатеринбургский метрополитен направил в РЭК заявку о повышении тарифа на проезд в метро до 35 руб.
Сейчас стоимость одной поездки составляет 26 руб., как и в других видах общественного транспорта в Екатеринбурге.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- РЭК перенесла вопрос о повышении стоимости проезда в метро Екатеринбурга на 28 декабря
- Стоимость проезда в метро Екатеринбурга могут пересмотреть уже 26 декабря
- Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга может быть снижена до 22 рублей
- С 1 октября стоимость проезда в Екатеринбурге вырастет до 23 рублей
- С 1 октября стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга вырастет до 23 рублей
Loading...