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Toyota отзывает в России 18,7 тыс. авто Lexus NX

УрБК, Москва, 27.12.2016. Российское подразделение японского автопроизводителя Toyota «Тойота Мотор» отзывает в России 18,757 тыс. автомобилей Lexus NX. Об этом сообщает Росстандарт.



Речь идет об отзыве моделей Lexus NX 200, Lexus NX 300h, а также Lexus NX 200t, реализованных с 11 сентября 2014 года по настоящее время.



Как отмечается в сообщении ведомства, автомобили указанных моделей оборудованы функцией удержания тормозов, которая сохраняет давление в рабочих тормозных цилиндрах. Функция удерживания тормозов автоматически отключается, когда транспортное средство трогается с места. Конструкцией системы тормозов предусмотрена автоматическая деактивация функций удерживания тормозов и включение стояночной тормозной системы с подачей звукового сигнала и выведением информационного сообщения на приборном щитке при определенных условиях, например, при оттягивании водительского ремня безопасности во время работы функции удерживания тормозов.



«В связи с некорректным программированием блока управления тормозной системы существует вероятность того, что стояночный тормоз не будет автоматически активирован, несмотря на наличие вышеуказанных условий. В ситуации, когда трансмиссия будет находиться в режиме «Паркинг», существует вероятность того, что автомобиль может начать двигаться вперед или назад, что, в свою очередь, может повысить риск возникновения аварийной ситуации», — поясняют в Росстандарте.



Уполномоченные дилеры ООО «Тойота Мотор» уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



На всех транспортных средствах указанных моделей будет выполнено обновление программного обеспечения блока управления тормозной системы. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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