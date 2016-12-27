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Суд обязал администрацию Екатеринбурга отремонтировать дорогу в поселке Шувакиш

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2016. Суд обязал администрацию Екатеринбурга отремонтировать дорогу в поселке Шувакиш, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе проверки было установлено, что на участках дороги по улице Свердловской от дома № 50 до дома № 39 имеются дефекты проезжей части дорожного полотна в виде выбоин и ям.



«Поскольку в соответствии с положениями федеральных законов от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах городского округа относится к полномочиям органов местного самоуправления, прокурор обратился с исковым заявлением к администрации Екатеринбурга устранить выявленные дефекты», — говорится в сообщении.



В надзорном ведомстве отмечают, что так как бездействием ответчиков нарушаются права граждан на охрану жизни и здоровья, имущества, на безопасность дорожного движения Железнодорожный районный суд Екатеринбурга в сентябре 2016 года исковые требования прокурора удовлетворил и возложил на администрацию города обязанность привести участки дороги в надлежащее эксплуатационное состояние.



Не согласившись с решением суда первой инстанции, администрация муниципалитета обжаловала его в апелляционном порядке.



Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда решение районного суда оставила без изменения, апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения.

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