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Суд обязал администрацию Екатеринбурга отремонтировать дорогу в поселке Шувакиш
27 декабрь 2016 (10:03)
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2016. Суд обязал администрацию Екатеринбурга отремонтировать дорогу в поселке Шувакиш, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
В ходе проверки было установлено, что на участках дороги по улице Свердловской от дома № 50 до дома № 39 имеются дефекты проезжей части дорожного полотна в виде выбоин и ям.
«Поскольку в соответствии с положениями федеральных законов от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах городского округа относится к полномочиям органов местного самоуправления, прокурор обратился с исковым заявлением к администрации Екатеринбурга устранить выявленные дефекты», — говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве отмечают, что так как бездействием ответчиков нарушаются права граждан на охрану жизни и здоровья, имущества, на безопасность дорожного движения Железнодорожный районный суд Екатеринбурга в сентябре 2016 года исковые требования прокурора удовлетворил и возложил на администрацию города обязанность привести участки дороги в надлежащее эксплуатационное состояние.
Не согласившись с решением суда первой инстанции, администрация муниципалитета обжаловала его в апелляционном порядке.
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда решение районного суда оставила без изменения, апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения.
В ходе проверки было установлено, что на участках дороги по улице Свердловской от дома № 50 до дома № 39 имеются дефекты проезжей части дорожного полотна в виде выбоин и ям.
«Поскольку в соответствии с положениями федеральных законов от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в РФ», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах городского округа относится к полномочиям органов местного самоуправления, прокурор обратился с исковым заявлением к администрации Екатеринбурга устранить выявленные дефекты», — говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве отмечают, что так как бездействием ответчиков нарушаются права граждан на охрану жизни и здоровья, имущества, на безопасность дорожного движения Железнодорожный районный суд Екатеринбурга в сентябре 2016 года исковые требования прокурора удовлетворил и возложил на администрацию города обязанность привести участки дороги в надлежащее эксплуатационное состояние.
Не согласившись с решением суда первой инстанции, администрация муниципалитета обжаловала его в апелляционном порядке.
Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда решение районного суда оставила без изменения, апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения.
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