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Имущество компании «КТП-Урал» выставлено на повторные торги со снижением цены

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2016. В Екатеринбурге и Березовском на повторные торги в виде открытого аукциона со снижением цены выставлено имущество признанного банкротом ЗАО ПФ «КТП-Урал».



Как сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, предыдущие торги были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.



Лотом № 1 предлагается нежилое помещение общей площадью 1 тыс. 609,3 кв. м. и земельный участок под ним, расположенные в Екатеринбурге по адресу: улица Студенческая, дом 1. Начальная цена лота — 49 млн 516 тыс. 570,8 руб. (ранее — 55 млн 18 тыс. 412 руб.). Имущество является предметом залога ПАО Банк «ФК Открытие».



Лотом № 3 выставлены надземный газопровод высокого давления и крытый склад металла, расположенные по адресу: Березовский поселок Ленинский, дом 30. Начальная цена лота — 8 млн 366 тыс. 54,4 руб. (ранее — 9 млн 295 тыс. 616 руб.).



Заявки принимаются с 26 декабря 2016 года по 5 февраля 2017 года. Аукцион состоится 6 февраля 2016 года.



При этом лот № 2, торги по которому также признаны несостоявшимися, на повторные торги не выставлен. Он включает в себя здание комплектации и упаковки готовой продукции и АБК, расположенное по адресу: Березовский, поселок Ленинский, дом 30, Литера В, В1, общей площадью 1 тыс. 701,2 кв. м.; административное здание, расположенное по тому же адресу, но под литером А, общей площадью 1 тыс. 54,4 кв. м.; два нежилых помещения по тому же адресу с литером А1 площадью 3 тыс. 403,6 кв. м. и 47,4 кв. м. Кроме того, тем же лотом идут оборудование котельной и здание трансформаторной. Начальная цена лота — 68 млн 750 тыс. 785 кв. м. Имущество также является предметом залога ПАО Банк «ФК Открытие».



ЗАО ПФ «КТП-Урал» было признано банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области 19 января 2016 года.



Напомним, ЗАО ПФ «КТП-Урал» входит в группу компаний «ЭнТерра». С 2003 года организация осуществляла строительство электрических подстанций и сетей высокого напряжения.

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