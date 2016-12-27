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В Свердловской области средний срок ипотечного кредита вырос на 2,3%

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2016. В Свердловской области средний срок ипотечного кредита вырос на 2,3% до 14,82 года (в 2015 — 14,49 лет). Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



Всего среди всех российских регионов, средний срок ипотечного кредита на 1 декабря 2016 года составил 14,74 лет, увеличившись на 2,5% (или на 4,4 месяца) по сравнению с аналогичным показателем начала года (14,38 лет).



Стоит отметить, что самый «длинный» средний срок ипотечного кредита и самая высокая динамика его роста в 2016 году были отмечены в сегменте заемщиков в возрасте моложе 25 лет — 16,07 лет и 4,8% (или 8,8 месяцев). В свою очередь, худшая динамика среднего срока ипотечного кредита была продемонстрирована в сегменте заемщиков в возрасте старше 60 лет (-1,8% или на 1,9 месяца меньше, чем по состоянию на 1 декабря 2016 года). В этом же возрасте зафиксирован и самый «короткий» срок ипотечного кредита — 8,37 лет (8,52 лет).



Самые «большие» значения среднего срока ипотечного кредита в регионах РФ зафиксированы в Ханты-Мансийском АО (18,15 лет), Астраханской области (16,98 лет), Рязанской области (16,80 лет) и Краснодарском крае (16,75 лет), а самые «маленькие» — в Чеченской республике (13,61 лет), Волгоградской и Белгородских областях (13,64 лет и 13,68 лет соответственно).



«Рост среднего срока ипотечного кредита в 2016 году свидетельствует о том, что и заемщики, и кредиторы с оптимизмом смотрят как на будущее частных экономик граждан, так и на экономические перспективы государства. Характерно, что наиболее динамично увеличивается значение данного показателя в сегменте самых молодых заемщиков — тех граждан, которые в ближайшие десятилетия будут составлять основу экономически активного населения страны», — говорит генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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