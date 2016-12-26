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Администрации Екатеринбурга запретили взимать штрафы за парковку на газонах
26 декабрь 2016 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. Свердловский областной суд признал недействующим один пункт «Правил благоустройства города Екатеринбург», где администрации муниципалитета разрешается взимать штрафы за парковку на газонах. Об этом УрБК сообщили в пресс-службе суда.
Ранее в феврале 2016 года суд признал недействительным пункт 1 статьи 19-1 закона Свердловской области от 14 июня 2005 года, № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», разрешавший региональным властям штрафовать за парковку на газонах.
Суд постановил, что обе нормы противоречат федеральному законодательству. Таким образом, на территории Свердловской области введен запрет на привлечение к ответственности за парковку на газонах.
Ранее в феврале 2016 года суд признал недействительным пункт 1 статьи 19-1 закона Свердловской области от 14 июня 2005 года, № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области», разрешавший региональным властям штрафовать за парковку на газонах.
Суд постановил, что обе нормы противоречат федеральному законодательству. Таким образом, на территории Свердловской области введен запрет на привлечение к ответственности за парковку на газонах.
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