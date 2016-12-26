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Свердловский облсуд подтвердил взыскание в пользу обманутого риэлтора 80 тыс. рублей
26 декабрь 2016 (17:53)
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. Свердловский областной суд подтвердил взыскание в пользу обманутого в Екатеринбурге риэлтора 80 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.
В феврале 2015 года жительница Екатеринбурга заключила с риэлтором договор о продаже 3-комнатной квартиры на улице Баумана. Гонорар риэлтора должен был составить 80 тыс. руб. Специалист разработал рекламное объявление с предложением о продаже жилья, разместил его в интернете и печатных изданиях. Осенью покупатели были найдены. Риэлтор дважды согласовывал время проведения осмотров жилья, подготовил с представителями ПАО «Сбербанк России» предварительный ипотечный договор купли-продажи квартиры.
«В конце ноября в адрес продавца и покупателей было направлено уведомление о необходимости явиться в офис для подписания договора. Однако к назначенному времени никто не явился. Риэлтор пытался выйти на связь с участниками сделки, но безуспешно. В середине декабря он узнал, что сделка состоялась без него. Квартиру клиентка продала именно тем покупателям, которых нашел специалист по недвижимости», — сказано в сообщении.
Тогда мужчина направил в адрес клиентки акт приема-передачи выполненных услуг в надежде получить вознаграждение. Денег он не дождался и обратился в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с клиентки сумму по договору оказания услуг, проценты за пользование чужими деньгами и судебные расходы. В судебном заседании представитель ответчика предъявила встречный иск о защите прав потребителей. В частности, она просила суд признать недействительными условия договора в части установления клиенту запрета на самостоятельный поиск потенциальных покупателей и заключение договоров о продаже квартиры с другими лицами. Данное ограничение распространялось только на время действия договора с риэлтором.
В итоге суд пришел к выводу, что свои обязанности риэлтор выполнил в полном объеме, что подтвердилось совершенной сделкой. Суд взыскал с ответчицы 104 тыс. 615 руб., из них 80 тыс. руб. — вознаграждение по договору оказания услуг, 4 тыс. 615 руб. — проценты за пользование чужими денежными средствами и 20 тыс. руб. — расходы на оплату услуг представителя в суде. В удовлетворении встречного иска было отказано.
Ответчица не согласилась с выводами суда и обжаловала решение в вышестоящей инстанции. Свердловский областной суд, проверив законность решения, не нашел оснований для его отмены.
В феврале 2015 года жительница Екатеринбурга заключила с риэлтором договор о продаже 3-комнатной квартиры на улице Баумана. Гонорар риэлтора должен был составить 80 тыс. руб. Специалист разработал рекламное объявление с предложением о продаже жилья, разместил его в интернете и печатных изданиях. Осенью покупатели были найдены. Риэлтор дважды согласовывал время проведения осмотров жилья, подготовил с представителями ПАО «Сбербанк России» предварительный ипотечный договор купли-продажи квартиры.
«В конце ноября в адрес продавца и покупателей было направлено уведомление о необходимости явиться в офис для подписания договора. Однако к назначенному времени никто не явился. Риэлтор пытался выйти на связь с участниками сделки, но безуспешно. В середине декабря он узнал, что сделка состоялась без него. Квартиру клиентка продала именно тем покупателям, которых нашел специалист по недвижимости», — сказано в сообщении.
Тогда мужчина направил в адрес клиентки акт приема-передачи выполненных услуг в надежде получить вознаграждение. Денег он не дождался и обратился в Октябрьский районный суд Екатеринбурга с требованием взыскать с клиентки сумму по договору оказания услуг, проценты за пользование чужими деньгами и судебные расходы. В судебном заседании представитель ответчика предъявила встречный иск о защите прав потребителей. В частности, она просила суд признать недействительными условия договора в части установления клиенту запрета на самостоятельный поиск потенциальных покупателей и заключение договоров о продаже квартиры с другими лицами. Данное ограничение распространялось только на время действия договора с риэлтором.
В итоге суд пришел к выводу, что свои обязанности риэлтор выполнил в полном объеме, что подтвердилось совершенной сделкой. Суд взыскал с ответчицы 104 тыс. 615 руб., из них 80 тыс. руб. — вознаграждение по договору оказания услуг, 4 тыс. 615 руб. — проценты за пользование чужими денежными средствами и 20 тыс. руб. — расходы на оплату услуг представителя в суде. В удовлетворении встречного иска было отказано.
Ответчица не согласилась с выводами суда и обжаловала решение в вышестоящей инстанции. Свердловский областной суд, проверив законность решения, не нашел оснований для его отмены.
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