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В Свердловской области Роспотребнадзор оштрафовал компанию «Евросеть-Ритейл» на 850 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в ходе плановой проверки выявило многочисленные нарушения в действиях ООО «Евросеть-Ритейл».



Как сообщает пресс-служба ведомства, суды различной юрисдикции наложили на компанию административные штрафы на общую сумму более 700 тыс. руб. Из оборота изъяты предметы административных правонарушений: планшетные компьютеры, абонентские радиостанции, смартфоны, мобильные телефоны, гарнитуры, игровые системы, сумки для хранения и переноски портативной цифровой техники, чехлы, сетевые зарядные устройства, игрушки.



А в связи с тем, что ООО «Евросеть-Ритейл» в установленный срок не разработало программу мероприятий по предотвращению причинения вреда, в отношении организации составлен протокол об административном правонарушении, рассмотрев который Арбитражный суд Свердловской области назначил наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. руб.



Всего в рамках обследования 48 торговых объектов было выявлено более 1 тыс. нарушений.



«Организация продавала товары без маркировки и информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, продавцом нарушались требования технических регламентов. Среди нарушений — введение потребителей в заблуждение относительно потребительских свойств (качества товара) при реализации товара, включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при сборе, накоплении, ином обращении с отходами производства и потребления», — сказано в сообщении.



Кроме того, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения.

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