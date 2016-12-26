Артур Юсупов: Наша задача — создать условия для развития бизнеса

— Начнем с того, что наш фонд — структура не новая, мы во многом продолжаем прежде выбранный и обозначенный путь. Другое дело, что подходы и сам взгляд на поддержку бизнеса изменилсь. Губернатором области Борисом Александровичем Дубровским была поставлена задача создать единую «точку входа» для предпринимателей, оказывать им поддержку в режиме «одного окна». Несмотря на кажущееся множество различных структур и ведомств, которые призваны поддерживать и развивать предпринимательство, нужна единая стратегия их работы. Наша задача на ближайшее время — консолидировать в Фонде все возможные инструменты и формы поддержки.— Да, сейчас продолжаем эту работу. Надо сказать, что Центр предоставления гарантий в рамках работы фонда работает с 2009 года, и за это время было выдано свыше 1 600 поручительств на общую сумму более 4,4 млрд рублей. Это позволило, в свою очередь, привлечь в экономику Южного Урала 9,6 млрд рублей кредитных ресурсов. Уверен, что к концу года, максимум в I квартале 2017-го, мы перешагнем планку в 10 млрд рублей.В рамках своих полномочий мы выступаем поручителем перед банком за предпринимателя или юридическое лицо, которое обратилось за кредитом. Максимальный размер поручительства составляет 15 млн рублей и не должен превышать 70% суммы всего займа. Партнерская программа сегодня включает 22 банка, работающих на территории Челябинской области. Таким образом, предприниматель, обратившись за кредитом в банк, может воспользоваться нашей поддержкой, а может быть, и сам банк, если заинтересован в выдаче займа, перенаправит его за поддержкой к нам. Бывают различные ситуации, но инструмент, как видите из приведенных выше цифр, довольно востребован сегодня.— Да, этим направлением будет заниматься центр микрофинасирования, где предусмотрена поддержка бизнес-проектов на сумму до 1 млн рублей под 10% годовых. Вы понимаете, что сегодня банки довольно сложно входят в финансирование этого сегмента бизнеса. А у нас предприниматели смогут получить такую помощь.Сейчас есть понимание того, что необходимо совершить переход от выдачи невозвратных средств на поддержку бизнеса, то есть различных субсидий и т. д., к выдаче возвратных денег. Пусть под небольшой, но процент. Во-первых, такой подход резко повышает ответственность самого предпринимателя, потому что когда средства в итоге приходится отдавать, это совсем другая ситуация. Во-вторых, простой расчет показывает — как бы мы ни стремились поддерживать бизнес, на всех средств все равно не хватит, а так средства по программе микрофинансирования будут возвратными, ими в дальнейшем смогут воспользоваться другие предприниматели и так далее.— Создан и в следующем году существенно расширит свой функционал Центр поддержки предпринимательства, в котором опытные консультанты готовы помочь предпринимателям разобраться во многих вопросах. Разрабатываются и образовательные программы, рассчитанные на разный уровень подготовленности — от тех, кто только хочет открыть свое дело и не знает, с чего начать, до специализированных отраслевых программ для малого и среднего бизнеса.Фондом также будет реализовываться федеральная программа «Ты — предприниматель» по поддержке и развитию молодых предпринимателей.Не будем забывать, что в 2016 году были приняты очень грамотные региональные законы, направленные на поддержку субъектов МСП: это снижение налоговой ставки до 0% для вновь созданных ИП, занимающихся приоритетными видами деятельности, и обнуление в отдельных случаях ставки налога на имущество. Как грамотно работать со всеми новыми льготами? В том числе этому мы и будем обучать обратившихся к нам предпринимателей.Также у нас уже есть Центр инжиниринга и бизнес-инкубатор. Задача первой структуры — обучение сотрудников и руководителей предприятий, проектирование и внедрение новых технологий производства, сертификация и еще ряд услуг для производственных предприятий. Бизнес-инкубатор, который расположен у нас на улице Троицкой 1в, позволяет стартапам пережить самый трудный период становления. Предоставляем им помещение, оборудованное оргтехникой, берем часть расходов по оплате коммунальных услуг, связи и т.д. Тем самым начинающие предприниматели получат возможность выжить и развиться до того уровня, когда уже без нашей помощи можно войти, так сказать, во взрослую жизнь.— С этой целью создается Центр поддержки экспорта, который поможет предпринимателю в этом вопросе. Это и проведение маркетинговых исследований зарубежных рынков, и перевод сайта компании на иностранные языки, организация встреч и переговоров с зарубежными партнерами, помощь и содействие в участии в международных выставках и бизнес-миссиях, преодоление барьеров, связанных с таможенным законодательством, сопровождение экспортных сделок. Главный результат данного направления — заключенные экспортные контракты предпринимателями Челябинской области.— Сейчас ведется разработка единого интернет-портала поддержки малого и среднего предпринимательства, скоро заработает единый многоканальный номер 8-800-707-24-74, по которому можно будет проконсультироваться, получить ответ на интересующий вопрос. Все это в дальнейшем будет интегрировано с помощью CRM-системы в единый механизм. Так и создается то самое пресловутое «одно окно» для предпринимателя, о котором мы говорили в начале.Продолжим систематизировать инструменты поддержки. Например, приходит человек к нам с проектом, мы предлагаем ему развивать бизнес сначала на площадке бизнес-инкубатора. Там подключается к работе Центр поддержки предпринимательства, а это, повторяю, консалтинг, сопровождение, выстраивание бизнес-процессов по оптимальной схеме. Затем наступает период, когда предприниматель может обратиться в центр микрофинансирования за небольшой суммой на развитие бизнеса, в инжиниринговый центр, в центр поддержки экспорта, затем в банк за крупным кредитом и получить наше поручительство. На самом деле, я обрисовал некий идеальный вариант, который может быть реализован. Конечно, не обязательно именно в такой последовательности. Разному бизнесу нужны разные формы поддержки, наша задача — предоставить такую возможность в одном месте, через фонд. Главное — выстроить и наладить четкий и внятный механизм, чем и мы совместно с министерством экономического развития Челябинской области и занимаемся.— Услуги, о которых рассказал, будут фактически объединены в фонде в 2017 году. Дальше наша задача, как отметил на последнем форуме Опоры России заместитель губернатора Руслан Усманович Гаттаров, — удвоить инструменты поддержки МСБ в Челябинской области к 2020 году. Задача нелегкая, но выполнимая. Мы видим потенциал малого и среднего предпринимательства, видим, за счет чего можно двигаться дальше, а главное — есть понимание того, что единый механизм поддержки предпринимателей будет востребован.