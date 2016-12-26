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ПНТЗ подтвердил соответствие системы менеджмента качества стандарту ISO

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. Аудиторы международного концерна TÜV Rheinland (ТЮФ Рейнланд) проверили соответствие требованиям стандартов ISO 9001-2008 и ГОСТ ISO 9001-2011 системы менеджмента качества на Первоуральском новотрубном заводе (входит в Группу ЧТПЗ).



Как сообщает пресс-служба группы, надзорный аудит представителями международного концерна подтвердил надежность предприятия в качестве поставщика.



Эксперты проверили работу производственных подразделений ПНТЗ: финишного центра по производству труб нефтяного сортамента, трубопрокатного, трубоволочильного и трубоэлектросварочного цеха. В рамках аудита также была изучена техническая документация, состояние и результативность системы управления качеством производимой продукции. По результатам проверки представители «ТЮФ Рейнланд» положительно оценили систему менеджмента качества ПНТЗ, состояние производственных цехов и оборудования, а также квалификацию сотрудников. Тем самым предприятие подтвердило действие сертификатов на соответствие системе менеджмента качества по ISO 9001-2008 и ГОСТ ISO 9001-2011.



«Соответствие требованиям международных и российских стандартов является основой производственной системы Группы ЧТПЗ Белой металлургии. Наличие сертификата на соответствие системе менеджмента качества по стандартам ISO позволит ПНТЗ осваивать новые и расширять существующие рынки сбыта продукции. Кроме того, это является важным условием взаимодействия предприятия с партнерами, банками и инвестиционными компаниями», — отмечает управляющий директор ПНТЗ Алексей Дронов.



Впервые сертификат соответствия требованиям международного стандарта ISO 9001 получен ПНТЗ в 2002 году. Данный документ гарантирует высокое качество производимой на предприятии продукции.

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