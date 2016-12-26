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Следователи назвали причины убийства 12-летней девочки

26 декабрь 2016 (17:07)

В СК России полагают, что мотивом убийства 12-летней девочки на Ферганской улице в Москве стали чувство ревности и месть ее родственнице. Об этом говорится на сайте столичного управления ведомства.

В настоящее время 21-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве малолетней (пункт «в» части 2 статьи 105 УК РФ). Следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу.

25 декабря во время допроса обвиняемый признал свою вину. Как выяснилось, он является сожителем родственницы погибшей девочки. Мужчина был задержан ранее в этот же день при попытке выехать за пределы России.

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