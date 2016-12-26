Дайджест

Пакистан пригрозил Израилю ядерным оружием

26 декабрь 2016 (17:07)

Фейковая новость спровоцировала спор между официальными лицами Израиля и Пакистана. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что «обмен любезностями» состоялся после появления на сайте AWD News 20 декабря истории, озаглавленной как «Министр обороны Израиля: если Пакистан пошлет войска в Сирию под любым предлогом, мы уничтожим эту страну ядерным ударом».

В ответ министр обороны Пакистана Хаваджа Мохаммад Асиф напомнил Израилю в своем твиттере о том, что «Пакистан также является ядерной державой».

Израильское министерство обороны позже прокомментировало ситуацию, назвав ее «выдумкой», и подчеркнуло, что глава оборонного ведомства никогда не говорил подобного.

После проверки фактов специальной организацией AWD News и их новость была названа фейковой.

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