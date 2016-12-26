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Сбежавший конь повредил восемь автомобилей

В Череповце запряженный в сани конь повредил восемь автомобилей. Об этом сообщает агентство «Вологда Регион».



Заявление о поврежденных машинах, припаркованных во дворе одного из домов на улице Остинской, поступило в полицию вечером 25 декабря. На место прибыли сотрудники патрульной службы, которые установили, что виноват в произошедшем сбежавший конь.



«Никто из людей во время этого ЧП, к счастью, не пострадал, а сани сами отцепились после очередного столкновения с автомобилем», — рассказали в пресс-службе управления МВД по Вологодской области.

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