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Савченко допросили в СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) допросила депутата Верховной Рады Надежду Савченко. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на главу СБУ Василия Грицака.



По его словам, бывшая военнослужащая была допрошена в рамках уголовного дела, возбужденного против руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).



Грицак также заявил, что негативно относится к проведенным депутатом встречам с главами ДНР и ЛНР. «Я не считаю нормальным, когда депутат Верховной Рады, член комитета по обороне и безопасности, член ПАСЕ (бывший) встречается на территории третьей страны, как мне сказали потом, с отключенными мобильными телефонами, с соблюдением требований конспирации, и о чем-то общается», — подчеркнул он.

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