Дайджест

Савченко допросили в СБУ

26 декабрь 2016 (17:06)

Служба безопасности Украины (СБУ) допросила депутата Верховной Рады Надежду Савченко. Об этом сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на главу СБУ Василия Грицака.

По его словам, бывшая военнослужащая была допрошена в рамках уголовного дела, возбужденного против руководства самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Грицак также заявил, что негативно относится к проведенным депутатом встречам с главами ДНР и ЛНР. «Я не считаю нормальным, когда депутат Верховной Рады, член комитета по обороне и безопасности, член ПАСЕ (бывший) встречается на территории третьей страны, как мне сказали потом, с отключенными мобильными телефонами, с соблюдением требований конспирации, и о чем-то общается», — подчеркнул он.

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