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Россия будет наращивать экспорт нефти

Министерство энергетики ожидает рост экспорта нефти из России в 2017 году. Об этом заявил заместитель главы ведомства Кирилл Молодцов, передает РИА Новости.



В свою очередь в 2016 году экспорт увеличится на 4,8% к 2015-му.



По словам Молодцова, пропускные способности позволяют увеличить объемы экспорта, многое будет зависеть от механизма исполнения соглашений, достигнутых странами ОПЕК с Россией и другими нефтедобывающими государствами по ограничению производства сырья.

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