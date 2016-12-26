Дайджест
Россия будет наращивать экспорт нефти
26 декабрь 2016 (17:05)
Министерство энергетики ожидает рост экспорта нефти из России в 2017 году. Об этом заявил заместитель главы ведомства Кирилл Молодцов, передает РИА Новости.
В свою очередь в 2016 году экспорт увеличится на 4,8% к 2015-му.
По словам Молодцова, пропускные способности позволяют увеличить объемы экспорта, многое будет зависеть от механизма исполнения соглашений, достигнутых странами ОПЕК с Россией и другими нефтедобывающими государствами по ограничению производства сырья.
В свою очередь в 2016 году экспорт увеличится на 4,8% к 2015-му.
По словам Молодцова, пропускные способности позволяют увеличить объемы экспорта, многое будет зависеть от механизма исполнения соглашений, достигнутых странами ОПЕК с Россией и другими нефтедобывающими государствами по ограничению производства сырья.
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