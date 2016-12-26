Дайджест

Россия будет наращивать экспорт нефти

26 декабрь 2016 (17:05)

Министерство энергетики ожидает рост экспорта нефти из России в 2017 году. Об этом заявил заместитель главы ведомства Кирилл Молодцов, передает РИА Новости.

В свою очередь в 2016 году экспорт увеличится на 4,8% к 2015-му.

По словам Молодцова, пропускные способности позволяют увеличить объемы экспорта, многое будет зависеть от механизма исполнения соглашений, достигнутых странами ОПЕК с Россией и другими нефтедобывающими государствами по ограничению производства сырья.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...