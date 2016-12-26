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МОТ: Реальные доходы россиян сократились на 9,5%

УрБК, Москва, 26.12.2016. В 2015 году реальные доходы жителей России сократились на 9,5%, в то время как в целом по миру выросли на 1,7%, следует из доклада МОТ «Заработная плата в мире».



Согласно документу, в странах с переходной и развивающейся экономикой рост реальной заработной платы в 2015 году составил 2,5%. На него в значительной степени повлияло падение показателя в России и еще более резкое в Украине (на 20,2%).



Разрыв в доходах богатых и бедных в России, где 1% наиболее оплачиваемых работников зарабатывают в 63 раза больше, чем 1% наименее оплачиваемых, также оказался значительно сильнее, чем в Европе, эта разница в среднем составляет 22 раза.



В то же время на долю 10% наиболее оплачиваемых работников РФ в среднем приходится 24,8% всего фонда оплаты труда, что практически эквивалентно доле, приходящейся на 50% наименее оплачиваемых (27,6%).



Что касается гендерного разрыва, то в России женщины занимают долю в 70% среди работников в категориях с наименьшей оплатой труда, и лишь 40% — с высокой. Эта же закономерность прослеживается в Европе, где среди работников нижнего порога женщины составляют 60%, а среди 1% наиболее оплачиваемых — всего лишь 20%. Аналогичные цифры дает измерение гендерных различий в почасовой оплате труда — как в Европе, так и в России женщины получают в среднем на 27% меньше мужчин.

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