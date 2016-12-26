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Официальный курс долл. США вырос на 6 коп., евро — на 19 коп.

26 декабрь 2016 (16:48)

УрБК, Москва, 26.12.2016. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 27 декабря. Курс долл. США вырос на 5,56 коп., до 60,91 руб. Курс евро — на 18,60 коп., составив 63,73 руб.

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