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Еще один самолет А320 пополнил парк «Уральских авиалиний»

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2016. Авиапарк авиакомпании «Уральские авиалинии» пополнился очередным самолетом А320. Об этом сообщает пресс-служба компании.



Общее количество самолетов в парке авиакомпании достигло 38 машин: 20 — А320, 11 — А321, 7 — А319. Новый самолет прилетел в Екатеринбург в минувшие выходные.



В настоящее время технические службы авиакомпании выполняют необходимые регламентные работы для подготовки воздушного судна к вылету. Планируется, что свой первый рейс в цветах «Уральских авиалиний» лайнер выполнит уже 27 декабря.



Напомним, авиакомпания «Уральские авиалинии» с 2006 года реализует программу обновления флота — ежегодно в оборот вводятся новые воздушные суда. В планах компании в 2017 году — получить еще три самолета семейства А320, а к 2020 году довести количество самолетов в парке до 50. Все воздушные суда приобретаются авиакомпанией на условиях операционного лизинга.

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